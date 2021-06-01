Агуэро подарил сотрудникам «Манчестер Сити» часы и разыграл среди них автомобиль

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сделал щедрые подарки сотрудникам своего бывшего клуба «Манчестер Сити» перед уходом в «Барселону», сообщает The Athletic.

Более 60 сотрудников манчестерского клуба, напрямую работающие с основной командой, – получили в подарок от 32-летнего игрока часы Hublot или Tag Heuer стоимостью не менее £1000. На часы нанесена надпись Gracias! Kun Aguero («Спасибо! Кун Агуэро»).

Помимо этого, Агуэро устроил лотерею, чтобы разыграть между сотрудниками свой внедорожник. Автомобиль выиграл один из экипировщиков команды.

Также стоит добавить, что футболист выделил крупную сумму денег в рамках регулярной помощи футболистов персоналу клуба.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. Прежде он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Заключительный матч за команду Агуэро провел в финале Лиги чемпионов, где «горожане» со счетом 0:1 проиграли лондонскому «Челси».

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро рассчитывает играть вместе с Лионелем Месси в «Барселоне».