Отстраненная за допинг чемпионка ОИ победила на праймериз «Единой России»

Олимпийская чемпионка 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в восьмой созыв Государственной думы, сообщается на сайте праймериз партии.

Экс-спортсменка заняла первое место на предварительных выборах в Госсобрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу. За победительницу Игр в Пекине проголосовали 2818 человек. Занявшая второе место Лариса Солодовникова набрала 2682 голоса.

Список кандидатов, которые будут представлять партию на выборах, будет утвержден на съезде «Единой России» 19 июня.

Каниськина завоевала золото Олимпийских игр на дистанции 20 км. Также она является победительницей первенства мира 2007 года, которое прошло в Осаке.

В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Каниськину на 3 года и 2 месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови. Спустя год Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты спортсменки с августа 2009 по октябрь 2012 года.

Спортивную карьеру российская легкоатлетка завершила в 2013 году.

Ранее сообщалось, что бывший биатлонист Антон Шипулин попал в тройку лидеров по итогам праймериз «Единой России».