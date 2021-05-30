Почеттино просит руководство «ПСЖ» разорвать контракт

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет уйти из парижского клуба и уже уведомил руководство о своем намерении покинуть команду этим летом, сообщает Daily Mail.

В последнее время СМИ связывают имя аргентинского наставника с мадридским «Реалом» и лондонским «Тоттенхэмом», который Почеттино уже возглавлял ранее с 2014 по 2019 год. По слухам, специалист уже провел переговоры о возвращении в стан «шпор».

«ПСЖ» под руководством Почеттино уступил в полуфинале Лиги чемпионов и проиграл «Лиллю» чемпионский титул во Франции. По итогам сезона парижане завоевали только Кубок Франции.

Контракт Почеттино с французами рассчитан еще на год, и клуб не хотел бы вновь менять тренера, поскольку лишь несколько месяцев назад клуб покинул немец Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» попробует вернуть в команду тренера Маурисио Почеттино.