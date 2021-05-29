Экс-капитан «Зенита» Радимов призвал ограничить свободный доступ в интернет

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов, в настоящее время возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, высказался по поводу возможной регистрации в интернете по паспорту.

По его мнению, подобная мера способна обезопасить сеть от мошенников и злоумышленников.

«Я думаю, что это правильно. Допустим, кто-то выложил в интернет какую-то информацию, а оправдываться приходится человеку, который этого не делал.

Я на своем примере понял, как мы правильно поступили, что не полезли в конфликт с пассажиром «Сапсана». Представляете, какой был бы резонанс, если бы потасовка реально случилась», — сказал Радимов в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что Владислав Радимов отреагировал на информацию о драке с его участием на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.