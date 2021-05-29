Россия обыграла Швейцарию в матче группового этапа ЧМ-2021
close
В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная России оказалась сильнее национальной команды Швейцарии.
Встреча, прошедшая на арене Олимпийского центра в Риге, завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский, оформивший дубль, а также Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Нико Хишер.
Голкипер российской сборной Александр Самонов отразил 22 броска из 23 по своим воротам.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.