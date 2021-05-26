Правительство утвердило программу подготовки инфраструктуры к Евро-2020

Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Отмечается, что документ включает 15 мероприятий. В кабмине заявили, что инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также предусматривается разработка планов транспортного обслуживания и медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовка специализированных площадок для просмотра игр континентального первенства.

В правительстве добавили, что также будут приняты меры по запуску системы идентификации болельщиков, которая использовалась на чемпионате мира 2018 года в России.

Евро-2020 был перенесен на один год из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет шесть встреч группового этапа турнира, в том числе игры Бельгия — Россия и Финляндия — Россия, а также матч 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что в Москве будет организована зона для просмотра матчей Евро-2020 с соблюдением всех мер безопасности.