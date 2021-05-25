МОК отказался вмешиваться в конфликт из-за флагов между ИИХФ и мэром Риги

Набирает обороты скандал вокруг снятия государственных флагов России и Белоруссии и флага Международной ассоциации хоккея (ИИХФ) в Риге в разгар чемпионата мира по хоккею в столице Латвии. В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали вмешиваться в разногласия между ИИХФ и мэром Риги Мартиньшем Стакисом.

«Это дело касается Международной федерации хоккея и местных организаторов», — заявил «Газете.Ru» директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Тема запрета национальной символики напрямую касается в том числе и Олимпийских игр — в частности, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) ее не разрешается использовать российским спортсменам. На чемпионате мира по хоккею наша сборная также вынуждена играть в свитерах с эмблемой Олимпийского комитета России, а не с государственным гербом на груди.

Накануне Мартиньш Стакис на центральной площади Риги, где были вывешены флаги всех стран-участниц ЧМ-2021, заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, которое используется белорусскими оппозиционерами. Также вместо российского триколора был повешен флаг с символикой ОКР. Действия Стакиса вызвали критику со стороны президента ИИХФ Рене Фазеля, который потребовал либо также убрать и флаг ИИХФ, либо вернуть на место флаг Белоруссии. В итоге эмблема федерации также исчезла с площади.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал эту ситуацию политизированной и констатировал, что спорт в наше время неотделим от политики.