Роднина рассказала о конфликте с Жириновским на заседании Госдумы

Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина рассказала о конфликте с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

В сентябре 2015 года Роднина попала под горячую руку политика. Во время своего выступления он обрушился с оскорблениями на депутата от «Единой России»: «Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Да замолчать нужно, сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компостирует, бессовестная. Помолчите!»

Коллеги бывшей спортсменки потребовали от Жириновского публичных извинений, но вместо этого он увел всю фракцию из зала.

«Извинился ли он? А зачем? Он назвал меня фигуристкой, но я ей и являюсь. Единственное, что он не сказал то, что я была хорошей фигуристкой, или даже замечательной. Во-вторых, чтобы Жириновский извинился? Это две несовместимые вещи», — рассказала Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Ранее сообщалось, что Роднина рассказала, почему ее дочь живет и работает в США.