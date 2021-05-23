Сборная Казахстана впервые в истории обыграла Финляндию на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Первую шайбу в игре забросил финский форвард Антон Лунделль в середине второго периода, но уже спустя две минуты отличился Кирилл Панюков.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались представители Казахстана. Победным оказался бросок Никиты Михайлиса.

Сборная Казахстана впервые в истории обыграла команду Финляндии на мировом первенстве.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После двух матчей сборная Казахстана, набравшая четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы B. Команда Финляндии с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

В следующем матче казахстанские хоккеисты встретятся со сборной США, а финны сыграют против команды Норвегии.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии переиграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. Группа B

Казахстан — Финляндия — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Лунделль (Линдбом, Руохомаа) — 33:24

1:1 — Панюков (Михайлис) — 35:56 (5x4)

2:1 — Михайлис — 65:00 (ПБ)