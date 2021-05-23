Сборная Белоруссии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по хоккею

Сборная Белоруссии переиграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу белорусских хоккеистов. Единственную шайбу в начале второго периода забросил Герман Нестеров. Ему ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После двух матчей сборная Белоруссии, набравшая три очка, занимает пятое место в турнирной таблице группы А. Команда Швеции потерпела второе поражение на первенстве и не имеет баллов. Лидирует в группе Россия, одержавшая две победы на старте соревнования.

В следующем матче шведы встретятся с командой Швейцарии, а белорусские хоккеисты сыграют против сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Белоруссии по хоккею Евгений Лисовец покинул площадку на носилках в матче со шведами.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. Группа А

Швеция — Белоруссия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 — Нестеров (Стефанович, Лопачук) — 40:33