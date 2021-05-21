Защитник «Калгари» Нестеров присоединился к национальной команде на ЧМ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никита Нестеров прибыл в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира, передает Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Игрок сможет приступить к тренировкам через день из-за того, что сейчас отбывает карантин, который связан с профилактикой коронавирусной инфекции.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Нестеров провел 38 матчей, набрав четыре очка (0+4).

В эти минуты россияне проводят стартовый матч турнира против сборной Чехии. После первого периода счет 1:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Также на групповом этапе российской дружине предстоит сыграть с Великобританией, Словакией, Данией, Швейцарией, Швецией и Белоруссией.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.

Ранее Россия заявила 17 хоккеистов для участия на чемпионате мира.