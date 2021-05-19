Япония намерена ограничить контакты атлетов с местным населением во время Игр

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны намерено ограничить контакты спортсменов с местным населением во время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов спортсменов и официальных представителей с местным населением», — приводит слова Суги японское общественное телевидение.

Премьер отметил, что спортсменам из всех стран могут предоставить вакцину от коронавируса бесплатно.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны.

Ранее сообщалось, что петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тыс. подписей.