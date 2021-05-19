Московское «Динамо» предлагало «Локомотиву» арендовать «ВТБ Арену» для проведения домашних матчей. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил депутат Госдумы Игорь Лебедев.

По его словам, несмотря на это, руководство «железнодорожников» приняло решение взять в аренду стадион «Лужники».

«На мой взгляд, это ошибка. «Лужники» дают базу, «Локомотиву» это интереснее и выгоднее. «Динамо» свою базу давать отказалось — только стадион», — заявил Лебедев.

«Локомотив», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице первенства и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

12 мая «железнодорожники» обыграли в финале Кубка России самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что руководство Российских железных дорог (РЖД) простит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду футбольному клубу «Локомотив».