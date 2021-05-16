Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» — «Спартак»

Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Исмаэл Силва, Харин, Полярус, Нижич, Богосавац, Ильин.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Мозес, Соболев, Ларссон, Айртон, Зобнин, Промес, Крал.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. За тур до конца чемпионата московский «Спартак» располагается на втором месте (56), «железнодорожники» замыкают тройку сильнейших (53). Красно-белые гарантируют себе итоговое второе место, если не проиграют в Грозном.

Этот матч станет последним для Доменико Тедеско в качестве наставника столичной команды. Еще в декабре 2020 он объявил, что не будет продлевать контракт с командой.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева о том, что Россия является флагманом мирового футбола.