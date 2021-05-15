Перед первым матчем серии плей-офф Овечкин тренировался в первом звене «Вашингтона»

Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов пропустили утреннюю тренировку «Вашингтон Кэпиталз» из-за ковид-протокола. Капитан команды Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы, тренировался в первом звене. Об этом сообщает журналист Саманта Пэлл в Twitter.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Первый матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» пройдет ночью 16 мая, начало встречи в 2.15 по московскому времени.

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