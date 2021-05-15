Плей-офф НХЛ: Овечкин ждет битвы с «Бостоном», команда Капризова готовит сенсацию

Боссы Национальной хоккейной лиги в период пандемии показали себя с лучшей стороны, сумев сначала спасти прошлый сезон, избежав больших потерь, а затем в необычном новом формате провести следующий розыгрыш с делением команд на дивизионы, а не конференции. Это вынужденное решение пошло только на пользу — как минимум, в плане зрительского интереса, ведь количество принципиальных битв и конкуренция в борьбе за место в плей-офф возросли в разы. Завершившийся розыгрыш регулярного чемпионата это наглядно показал, и теперь 16 лучших клубов лиги сразятся за главный титул — Кубок Стэнли, который также будет разыгран в непривычном формате, когда в финале турнира могут оказаться две команды из одной конференции в ее обычном понимании.

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»

Откроется турнир противостоянием команд, чье участие в плей-офф не подвергалось сомнению еще до начала сезона. Однозначного фаворита в этой паре нет. «Вашингтону» не хватило лишь самую малость для победы в своем дивизионе, но сейчас команда имеет кадровые трудности: на протяжении уже почти двух недель Питер Лавиолетт не может рассчитывать на находящихся в коронавирусном протоколе Евгения Малкина и Илью Самсонова, под вопросом участие в первом матче Ти Джея Оши, да и Александр Овечкин пока только возвращается в игровой ритм после травмы. Что касается «Бостона», то у «мишек» регулярный чемпионат прошел нестабильно, но для успешного выступления в плей-офф у «Брюинз» достаточно предпосылок.

Реклама

«Нас ждет большая битва. Две хорошие команды зарубятся друг против друга. Будет интересная серия, и я думаю, обе команды дождаться не могут, когда же она стартует. Регулярный сезон закончился, и пришла пора сыграть в крутой хоккей», — анонсировал грядущее противостояние Овечкин.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Об успехах в плей-офф «Питтсбург» уже позабыл, но теперь команда Майка Салливана решительно настроена исправиться за последние неудачи. В этом сезоне «пингвины» максимально опасны, и даже кадровые трудности не помешали им «настрелять» 196 шайб в 56-ти матчах. Больше голов по итогам регулярного чемпионата на свой счет записали только хоккеисты «Колорадо Эвеланш», забросившие на одну шайбу больше. При этом «Питтсбург» может похвастать вариативностью в атаке, не сводя все к игре на одного Сидни Кросби.

Барри Троц уже давно убедил хоккейных болельщиков и экспертов в том, что его команды в плей-офф предстают крепким орешком. В прошлом сезоне «Айлендерс» для выхода в финал Кубка Стэнли не хватило самую малость, и на пути к трофею они были остановлены «Тампой», в итоге ставшей чемпионом. Шансы пройти дальше у команды из Нью-Йорка имеются и сейчас, но «Питтсбург» для «островитян» является неудобным соперником — в восьми матчах прошедшей «регулярки» лишь две завершились в пользу подопечных Троца.

Центральный дивизион

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Противостояния в Центральном дивизионе еще заочно вызывали повышенный интерес, но их итоги оказались если не сенсационными, то удивительными уж точно. Довольно неожиданно классные результаты показала «Флорида», которая пусть кардинально и не решила проблем в обороне, но сумела компенсировать этот недостаток повышенной активностью в атаке. Во многом это заслуга и Джонатана Юбердо с Александром Барковым, на которых «пантеры» очень рассчитывают в плей-офф.

На первый взгляд неожиданно «плохо» выступила «Тампа». Действующие обладатели Кубка Стэнли на протяжении регулярного чемпионата серию побед разменивали серией поражений, да и похвастать убедительными результатами очного противостояния с «Флоридой» не могут. Впрочем, Джон Купер уже наглядно продемонстрировал, как можно пройтись по соперникам в «регулярке» катком и при этом с грохотом вылететь из плей-офф в первом же раунде. Теперь «молнии» иначе распределяют свои силы, сохраняя большой запас для борьбы за Кубок Стэнли. Такой подход и помог «Тампе» стать чемпионом в прошлом сезоне, и теперь «Лайтнинг» рассчитывают повторить свой успех. Тем более что в состав очень кстати возвращаются Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

»Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз»

Потенциал «Каролины» в этом сезоне раскрывается так, как этого ждали уже очень давно. Впервые за многие годы «ураганы» добились победы в своем дивизионе, и лишь неудачная серия из трех поражений в самой концовке регулярного чемпионата помешала им добыть свой первый в истории Президентский кубок. Род Бринд′Амор наконец-то смог выстроить поистине командную игру, которая не только радует своей зрелищностью, но и дает результат. Неслучайно именно наставник «Каролины» считается главным претендентом на «Джек Адамс Трофи» — приз лучшему тренеру сезона НХЛ. Особое внимание, конечно, будет приковано к Андрею Свечникову. У российского форварда концовка «регулярки» была омрачена голевой засухой, но положительный момент заключается в том, что сам Свечников по-прежнему создает много опасности у чужих ворот.

Соперником «Харрикейнз» станет «Нэшвилл». «Предаторз» с большим трудом пробрались в плей-офф, и «хищникам» в какой-то степени повезло, что к концу регулярного чемпионата решившая задачу-минимум «Каролина» действовала несколько вальяжно и по сути подарила им несколько важных побед. Шансы на продолжение подобной благотворительности в плей-офф ничтожно малы, однако НХЛ уже давно приучила зрителей к тому, что даже аутсайдер может добиться успеха.

Западный дивизион

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Очевидно, что большая часть российской аудитории НХЛ будет наблюдать за баталиями Восточного дивизиона, однако не меньшего внимания заслуживают и битвы на Западе. Хотя бы из-за Кирилла Капризова, который в своем дебютном сезона за океаном буквально разрывает лучшую лигу мира и заставляет американцем хвататься за сердце от восхищения игрой молодого россиянина, набравшего 51 очко (27 + 24) в 55-ти матчах.

«Без сомнений, Кирилл проводит чертовски хороший сезон. Есть много других хороших вещей, которые каждый делает в нашем клубе, что позволяет нам добиваться успеха. Его результативность — это то, почему такие ребята, как Кирилл, будут получать больше денег, чем некоторые другие», — отмечал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

Соперником «дикарей» станет «Вегас» — один из главных претендентов на Кубок Стэнли. В этом сезоне «рыцари» очень опасны. Ши Теодор показывает, пожалуй, свой лучший хоккей в карьере, Марк-Андре Флёри и Робин Ленер составляют лучший вратарский дуэт в лиге, отлично вписался в игру «Голден Найтс» пришедший в команду в октября прошлого года Алекс Пьетранджело, а Марк Стоун все больше радует болельщиков своей потрясающей результативностью. То, что «Вегас» является фаворитом этой серии, практически не поддается сомнению, но именно практически, ведь как раз с «Миннесотой» у команды Питера Дебура отношения в этом сезоне складываются печально (3 поражения в 8 матчах «регулярки»).

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»

Еще до начала сезона многие североамериканские хоккейные эксперты прогнозировали чемпионство «Колорадо», и пока что все ведет к тому, что «лавины» действительно могут завоевать заветный трофей. 197 заброшенных шайб в 56 матчах, 82 набранных очка и первый за 20 лет Президентский кубок. В последний раз, когда «Эвеланш» становились лучшим клубом по итогам регулярного чемпионата, они стали обладателем Кубка Стэнли, и это говорит о многом.

Победа в Западном дивизионе для «Колорадо» была принципиальна важна, чтобы в первом раунде плей-офф наткнуться не на «Миннесоту», которая может преподнести сюрприз, а на «Сент-Луис». Обладатели Кубка Стэнли — 2019 в этом сезоне выступают крайне неубедительно, а мартовский отрезок с началом апреля и вовсе выдался для «Блюз» кошмарным — 12 поражений в 14 матчах! В один момент попадание команды Крэйга Берюбе в плей-офф находилось под большим сомнением, но к концу «регулярки» ситуацию удалось нормализовать. Но лишь отчасти — в противостоянии с «Колорадо» «блюзмены» являются откровенными аутсайдерами и рассчитывать им не на что, особенно учитывая состояние Владимира Тарасенко, у которого возникли новые проблемы со здоровьем.

Северный дивизион

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс»

Северный дивизион — он же так называемый канадский — по своей сути является слабейшим на фоне всех остальных. С обескровленными «Калгари Флэймз» и «Оттавой Сенаторз», а также амбициозными, но не более «Ванкувер Кэнакс» говорить о полноценной конкуренции не приходится, а уж когда в одной из команд играет Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем — тем более. Эта парочка из «Эдмонтона» вновь (что было предсказуемо) заняла верхние строчки в споре бомбардиров, и на двоих Макдэвид с Драйзайтлем набрали почти 200 очков, а именно — 187. Но в противостоянии с такими соперниками это и неудивительно.

Серия «Ойлерз» с «Виннипегом» также не вызывает должного интереса. На протяжении всего сезона «Джетс» выступали нестабильно, а концовку «регулярки» и вовсе откровенно провалили, да и в противостоянии с «нефтяниками» добыли лишь две победы в девяти матчах.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс»

И если за серией «Эдмонтона» с «Виннипегом» будут следить во многом из-за игры Макдэвида, то уже историческое противостояние «Торонто» и «Монреаля» привлечет внимание куда большей аудитории. Оба клуба являются одними из основателей НХЛ, но за всю историю в плей-офф встретились лишь 15 раз. В последний раз это случилось аж 42 года назад, когда «Монреаль» в очередной раз стал чемпионом.

В повторение этого сценария сейчас не верит никто. Разве что только самые ярые поклонники «Канадиенс». Ключевую роль у «Торонто» играет Остон Мэттьюс, который является лучшим снайпером лиги и забросил почти треть всех шайб своей команды в «регулярке».