Овечкина не волнует новый контракт с «Вашингтоном»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о новом контракте с командой, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок нынешнего соглашения игрока и клуба истекает в конце нынешнего сезона. При этом переговоры о продлении пока поставлены на паузу — до завершения плей-офф.
«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок Стэнли еще раз для города и для нас», — заявил форвард.
В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.
Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».
«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».
Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал о своем состоянии после травмы нижней части тела.