Дзюба назвал «Спартак» главным раздражителем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о соперничестве с двумя московскими командами — «Спартаком» и «Локомотивом».

Примечательно, что форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака» в 2015 году.

«Локомотив» — самый неудобный соперник для нас среди всех команд РПЛ. Это действительно так. При этом не могу сказать, что «Локомотив» — главный раздражитель для нас. Самый большой раздражитель — это все-таки «Спартак», — заявил Дзюба в интервью на YouTube-канале «Зенита».

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России в нынешнем сезоне после того, как в 28-м туре Российской премьер-лиги разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 на своем поле. «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 56 очков, «железнодорожники» замыкают тройку лидеров, имея на три балла меньше.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал, чего ждет от предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020. Отдельно форвард подчеркнул, что трудно будет с Бельгией, потому что это сборная топ-уровня.