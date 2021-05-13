Теннисист Карацев проиграл Опелке в матче третьего круга «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Рейлли Опелке в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой 47-й ракетки мира в двух сетах: 7:6 (8:6), 6:4.

Карацев по ходу поединка совершил четыре двойных ошибок, сделал две подачи навылет и не реализовал ни один из двух имевшихся брейк-поинтов.

За выход в полуфинал престижного турнира Опелка поспорит с победителем в противостоянии между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и аргентинцем Федерико Дельбонисом.

В прошлом месяцев Карацев, занимающий 27-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в финал турнира в Белграде, где впоследствии проиграл итальянцу Маттео Берреттини, при этом в полуфинале россиянин сумел остановить первую ракетку мира Новака Джоковича. После поражения в финале Карацев снялся с турнира в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович накричал на судью во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме против представителя США Тэйлора Фрица.