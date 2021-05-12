«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России сезона-2020/21.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Божин, Горшков, Ежов, Якуба, Алвеш, Зиньковский, Сарвели, Сергеев.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА готов летом расстаться с тремя игроками.