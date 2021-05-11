Тренер «Фиорентины» выразил надежду на скорое возвращение Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини выразил надежду на скорое возвращение нападающего Александра Кокорина на поле. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

По его словам, 30-летний россиянин только недавно вернулся в основную группу.

«Кокорин лишь восстановился после мышечной травмы, психологически ему нужно работать на максимум. Надеюсь, что мы увидим его в оставшихся матчах на поле.

Игрок доступен для матчей, несмотря на две мышечные травмы. Он может пригодиться нам на финальном отрезке, но мы не должны заставлять его делать то, чего он не хочет», — сказал Якини.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» повторил рекорд чемпионата России по числу волевых побед в сезоне.