«Спартак» опубликовал видео с реакцией Тедеско на победу над «Химками»

Московский «Спартак» опубликовал видео с реакцией главного тренера команды Доменико Тедеско на победу над «Химками» в матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая 10 мая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. У гостей мяч забил Максим Глушенков. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для красно-белых это последняя домашняя игра под руководством немецкого специалиста. После завершения чемпионата Тедеско покинет клуб.

«Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в Twitter.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. В заключительном туре красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 16 мая. Начало — в 14.00 мск.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги работы Тедеско в клубе.