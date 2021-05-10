«Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают восьмое место, имея в активе 45 очков. В последнем матче химчане сыграют с «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее футболист московского «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном трансфере в английский «Вест Хэм».