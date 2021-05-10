Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выразил готовность перейти в «Барселону»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн выразил готовность перейти в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, в руководстве каталонского клуба не против подписания контракта с одним из лучших форвардов мира, однако они опасаются традиционно сложной адаптацией британских футболистов на Пиренейском полуострове.



Отмечается, что приоритетной кандидатурой в предстоящее летнее трансферное окно для сине-гранатовых является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании подопечные Роналда Кумана занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 75 очков.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» уволит главного тренера Андреа Пирло перед матчем чемпионата Италии против «Сассуоло».