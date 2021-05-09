Форвард ЦСКА Чалов рассказал о своем отношении к Гончаренко

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем отношении к игре против бывшего наставника армейского клуба — белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Гончаренко покинул пост наставника армейской команды в марте 2021 года и спустя некоторое время возглавил «Краснодар». Команды встретились в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поединок завершился победой ЦСКА со счетом 3:1.

«Настрой на «Краснодар» с учетом тренерского штаба быков? Не думал об этом. Выходил на игру с мыслями о том, чтобы забить и победить. Благодарен Гончаренко, но эта страница уже перевернута, двигаемся дальше», — заявил форвард в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Чалов оформил второй гол команды, выведя армейцев вперед — 2:1. Стоит отметить, что ЦСКА пропустил первым, однако в скором времени сравнял и смог забить еще два мяча.

Ранее сообщалось, что бывший футболист футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал гол нападающего армейского клуба Федора Чалова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».