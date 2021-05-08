Главный тренер «Вашингтона» рассказал о сроках возвращения Овечкина на лед

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с травмой Александра Овечкина и назвал примерные сроки возвращения россиянина в строй.

«Если бы Алекс был на 100 процентов здоров и готов играть, я бы не препятствовал его участию в матче. Сейчас выбор такой: либо игрок здоров на 100 процентов, либо нет. Вот тут ты и начинаешь взвешивать. Я не говорю, что он не сыграет с «Бостоном» 12 мая. На данный момент мне это неизвестно. Мы будем идти постепенно», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Овечкин в этом сезоне пропустил шесть игр из-за травмы, а также четыре из-за нарушения протокола по коронавирусу. Предстоящая встреча станет 11-й пропущенной в течение игрового года. Овечкин ни разу не пропускал более десяти игр. В последний раз хоккеист десять раз не играл в сезоне-2009/2010, тогда Овечкин шесть раз не выходил на лед из-за повреждения, а еще на четыре игры был дисквалифицирован.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь с 3 на 4 мая, Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые в карьере пропустит 11 игр в сезоне НХЛ.