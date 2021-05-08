Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты» по ассистам среди новичков

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по голевым передачам среди новичков команды.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс» Капризов отдал голевую передачу на Виктора Раска, который на 9-й минуте поединка забросил шайбу и сравнял счет — 1:1.

Эта ассистентская передача стала для Капризова 22-й в сезоне, что помогло россиянину установить по результативным передачам в одном сезоне среди новичков. Форвард превзошел достижение чешского хоккеиста Филипа Кубы, который в сезоне-2000/01 сделал 21 голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» переиграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказалась «Миннесота», а победную шайбу забросил российский нападающий команды Кирилл Капризов. Его ассистентами выступили Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен.