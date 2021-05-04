«Манчестер Сити» после первого тайма обыгрывает «ПСЖ» в ответном полуфинале ЛЧ

В Манчестере продолжается ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». После первого тайма счет 1:0 в пользу английской команды.

На 11-й минуте матча Зинченко после дальнего выноса в исполнении Эдерсона стартовал своей половины поля, дошел до чужой штрафной и отпасовал на Де Брёйне. Бельгиец пробил, попал в защитника, но благодаря рикошету мяч оказался у Мареза, который с острого угла пробил под дальнюю штангу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча, проходившая в Париже, состоялась 24 апреля на стадионе и завершилась победой английской команды со счетом 2:1. Таким образом, французскому клубу, для того чтобы во второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов, нужно побеждать с разницей в два мяча. Или же забивать три гола, счет 3:2 по итогам двухматчевого противостояния будет в пользу «ПСЖ». В случае победы парижан 2:1 будет назначено дополнительное время.

Ранее Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».