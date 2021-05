«Он всегда находит путь». «Аталанта» сделала пост в честь Миранчука

Пресс-служба «Аталанты» посвятила новую публикацию в клубном Twitter российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Бергамаски разместили видеофрагмент с голом хавбека в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).

«Все легко для Алексея. Миранчук всегда находит путь», — написала пресс-служба «Аталанты».

25-летний игрок в матче с «Болоньей» появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.

По данным портала WhoScored, россиянин в матче отдал 19 передач, каждая из которых дошла до адресата, что позволило ему довести показатель точности паса до 100%.

Этот гол стал для Миранчука в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

Ранее сообщалось, что Миранчук выложил фото после гола в ворота «Болоньи».

Tutto facile per Aleksey #Miranchuk always finds a way

⠀#GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/DRY0Oq7GtA