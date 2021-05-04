«Он всегда находит путь». «Аталанта» сделала пост в честь Миранчука
Пресс-служба «Аталанты» посвятила новую публикацию в клубном Twitter российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Бергамаски разместили видеофрагмент с голом хавбека в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).
«Все легко для Алексея. Миранчук всегда находит путь», — написала пресс-служба «Аталанты».
25-летний игрок в матче с «Болоньей» появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.
По данным портала WhoScored, россиянин в матче отдал 19 передач, каждая из которых дошла до адресата, что позволило ему довести показатель точности паса до 100%.
Этот гол стал для Миранчука в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».
Ранее сообщалось, что Миранчук выложил фото после гола в ворота «Болоньи».
Tutto facile per Aleksey ��#Miranchuk always finds a way ��— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 4, 2021
⠀#GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/DRY0Oq7GtA