Путин не будет участвовать в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который запланирован на 10 мая в рамках Ночной хоккейной лиги в Сочи.

«Нет. Не планирует», — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, будет ли Путин участвовать в гала-матче, сообщает ТАСС.

Путин записал видеообращение для участников финального этапа X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который открылся 4 мая в Сочи.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. До 20 июля 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ).

Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.

Ранее Фетисов оценил вклад Путина в развитие хоккея.