Тренер Назаров прокомментировал наказание Уилсона, избившего Панарина и Бучневича

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о штрафе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который в матче против «Ньюй-Йорк Рейнджерс» сначала ударил россиянина Павла Бучневича, а затем избил Артемия Панарина.

«Не удивлён штрафу Уилсона, стандартная ситуация. Все отделались испугом. Лига понимает, что на одних гей-парадах далеко не уедешь, а рейтинги нужны всем, продукт нужно продавать. Так что будем наблюдать дальше, никто в НХЛ не запретит драки», — сказал Назаров «Чемпионату».

От действий Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Стоит заметить, что именно скандальное интервью Назарова о том, что Панарин десять лет назад в Риге избил женщину, стало поводом отстанения форварда от хоккея в нынешнем сезоне.

Ранее американский журналист отреагировал на наказание хоккеиста, избившего Бучневича и Панарина.