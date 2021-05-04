Американский журналист отреагировал на наказание хоккеиста, избившего Бучневича и Панарина

Спортивный обозреватель Стю Кован прокомментировал решение НХЛ оштрафовать Тома Уилсона на $ 5 тысяч за удар Павла Бучневича. Департамент НХЛ по безопасности хоккеистов сообщил в Twitter, что это максимально допустимая регламентом сумма.

«Что за насмешка? Но не удивлен, департамент безопасности игроков защищает только костоломов», – написал Кован в Twitter.

Стоит отметить, что от действий Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Всего он провел на льду 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Уилсон оштрафован на $ 5 тысяч за драку с Бучневичем и Панариным.