Семин — о вероятном уходе Головина из «Монако»: от добра добра не ищут

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о вероятном уходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако», передает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Головин прибавил в трансферной стоимости. Портал Transfermarkt оценил футболиста в €23 млн — на €4 млн больше, чем прежде.

«В этом вопросе две позиции — финансовая и спортивная. С точки зрения второй, он стабильно играет в «Монако». От добра добра не ищут. К нему там хорошо относятся. «Монако» — это не аутсайдер, а один из лидеров французского чемпионата. И с этой позиции я не вижу смысла делать перемены», — заявил Семин.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав в 34 матчах 71 очко.

Ранее сообщалось, что Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекает без симптомов, игрок изолирован от команды.