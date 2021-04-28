Защитник «Челси» Аспиликуэта назвал причину ничьи с мадридским «Реалом»

Защитник Сесар Аспиликуэта прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Думаю, мы хорошо провели первые 20-25 минут, забили и могли сделать это вновь. Но «Реал» отыгрался после углового. Это лишь первая половина противостояния. Мы знали, что против «Реала» будет тяжело. Мы храбро играли с самого начала, потому что нужно было выступить максимально хорошо. В полуфинале Лиги чемпионов нужно показывать свой лучший футбол.

Нам не хватало последней передачи. Но, анализируя игру в целом, можно сказать, что мы были хороши. Если говорить о нас как. команде, то мы развиваемся, становвимяс сильнее», — передает слова испанца «Би-би-си».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.