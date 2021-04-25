В «Спартаке» объяснили скандальный пост в Twitter после победы над ЦСКА

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал пост клуба в Twitter после дерби с ЦСКА, которое завершилось победой спартаковцев со счетом 1:0.

«Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот — конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали». Да и Twitter — это площадка, где не общаются языком официальных писем», — приводит слова Фетисова журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Пресс-служба «Спартака» после победы в дерби над ЦСКА оригинально обратилась к сопернику.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» — написано в Twitter «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?», — ответила пресс-служба армейцев в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Спартака» после победы в дерби над ЦСКА оригинально обратилась к сопернику..