Капризов признан второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) россиянин оформил дубль. Всего в активе Капризова 20 голов и 19 результативных передач в 46 играх в дебютном сезоне в лиге.

Первой звездой признан форвард «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт, оформивший хэт-трик во встрече с «Бостон Брюинз» (6:4). В нынешнем сезоне нападающий набрал 33 (20+13) очка в 46 матчах.

Также в тройку лучших игроков дня вошел голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен, отразивший 36 бросков в дебютной игре за команду.

Ранее сообщалось, что Капризов стал первым новичков в истории команды, которому удалось забросить шайбу минимум в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд. Хоккеист также отличился в двух играх против «Аризоны Койотс» и встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

Россиянин побил рекорд Мариана Габорика (сезон-2000/01) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/02), забросивших в трех матчах подряд.