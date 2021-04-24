Ибрагимович высказался о своем возрасте

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем возрасте.

23 апреля шведский форвард, которому в этом году исполнится 40 лет, продлил контракт с итальянским клубом. Новое соглашение действует до конца сезона-2021/22.

«Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда. Я показал, что возраст не имеет значения. Все дело в менталитете. Я всегда хочу совершенствоваться и делать все, что в моих силах», — заявил футболист в эфире MilanTV.

Стоит отметить, что Ибрагимович выступал за красно-черных с 2010 по 2012 год, став чемпионом Италии сезона-2010/11. Также швед играл за туринский «Ювентус», «Интер», каталонскую «Барселону» и английский «Манчестер Юнайтед».

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают второе место, набрав 66 очков. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с римским «Лацио». Встреча состоится 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.