Боня рассказала, за что Мамаев просил у нее прощения

Известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о своем конфликте с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Она призналась, что инцидент возник, когда они компанией отдыхали в Дубае, а футболист очень сильно перебрал с алкоголем, что сказалось на его поведении.

«С Мамаевым у нас была история. Однажды он напился в такую стельку! Это было в Дубае. Его переклинило, и он начал оскорблять меня. Причем мы были в очень маленькой компании: его друг, мой друг, моя подружка. И тут он начинает меня оскорблять!» — поделилась Боня в интервью на YouTube-канале YesNoYes.

Она призналась, что сумела дать ответ Мамаеву, а тот, когда пришел в себя, просил у нее прощения, при этом даже вставал на колени. Телеведущая рассказала, что простила футболиста.

Ранее сообщалось, что второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда 3 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.