Переболевшая COVID-19 Синицина рассказала о своем самочувствии

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, которая выступает в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым, рассказала о состоянии своего здоровья, передает «Спорт-Экспресс».

По ходу сезона спортсменка переболела коронавирусной инфекцией, а восстановление заняло у нее достаточно долгое количество времени. Пара была вынуждена пропустить чемпионат России.

«Сейчас все вроде хорошо, слава богу. Поэтому совсем скоро будем приступать к работе над новыми постановками. И одновременно продолжать поддерживать здоровье, потому что это требуется. Требуется всегда. С легкими все хорошо», — заявила фигуристка.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара завоевала золотые медали, также Синицина и Кацалапов вместе со сборной России выиграли командный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Синицина поделилась мыслями о победе сборной России на командном чемпионате мира. Сборная России не оставила соперникам шанса. Ближайшего преследователя — команду США — национальная команда обошла на 15 баллов.