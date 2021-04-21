«Крылья Советов» стали первыми финалистами Кубка России

Самарские «Крылья Советов» обыграли грозненский «Ахмат» в матче 1/2 финала Кубка России.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей — 4:1.

В решающем матче «Крылья Советов» встретятся с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.

Стоит отметить, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» занимает десятое место, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют с екатеринбургским «Уралом». Стартовый свисток прозвучит 24 апреля в 14.00 по московскому времени.

«Крылья Советов» располагаются на первой строчке Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ), набрав 85 очков. В следующем туре самарцы встретятся с ярославским «Шинником». Матч начнется 24 апреля в 14:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что самарцы встречались с грозненцами в финале Кубка России сезона-2003/2004. Тогда клуб из Грозного одержал победу со счетом 1:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко посоветовал аргентинцу Адольфо Гайчу не возвращаться в команду.