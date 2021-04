«Спартак» остроумно пошутил на тему создания европейской Суперлиги

Московский «Спартак» остроумно пошутил в Twitter на тему создания европейской Суперлиги.

«Уважаемые фанаты «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интернационале», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», »Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда будем рады видеть вас в числе наших поклонников.

С уважением, футбольный клуб «Спартак-Москва», — говорится в опубликованном посте, набравшем уже более 35 тысяч лайков.

В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назначен председателем европейской Суперлиги.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow.