Фигурист Воронов пожелал Семененко попасть на пекинскую Олимпиаду

Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года Сергей Воронов пожелал Евгению Семененко попасть на пекинскую Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году.

«Хочется пожелать Жене такой же уверенности, такого же драйва и таких же чистых прокатов для того, чтобы он имел право претендовать на попадание в команду в Пекин», — передает слова Воронова «Матч ТВ».

Напомним, в эти дни проходит командный чемпионат мира. Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе, за свое выступление россиянин получил 180,72 балла. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен (203,24). Второе место занял представитель Японии Юдзуру Ханю (193,76). Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира. Российский коллектив набрал 91 очко.

Ранее Александр Жулин оценил выступления Коляды и Семененко на командном чемпионате мира.