У сборной России будет знаменосец на Играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на Играх в Токио, передает RT.

«Безусловно, мы проведем большое собрание, на котором мы выберем самого достойного, кто будет нести флаг ОКР», — заявил Поздняков.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о дизайне экипировки российских олимпийцев.