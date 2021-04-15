Зидан похвалил футболистов «Реала» за самоотдачу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Французский специалист заявил, что его подопечные заслужили проход в стадию 1/2 финала своей игрой.

«Я горжусь тем, что мы сделали. Однако не стоит забывать, что мы еще ничего не выиграли. Мы приложили огромные усилия, чтобы пройти дальше. Сейчас нам надо отдохнуть и набраться сил.

Я горжусь характером и самоотдачей игроков. Да, у нас много мастеров, но больше всего меня восхищает их характер», — сказал Зидан.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Ранее сообщалось, что «Реал» впервые после ухода Криштиану Роналду пробился в полуфинал Лиги чемпионов.