На экипировке российских спортсменов на Играх-2020 будет расположен оберег

Оберег будет присутствовать на внутренней стороне экипировки сборной России на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, сообщает ТАСС.

Презентация одежды прошла в Москве на ВДНХ в павильоне «Космос».

В экипировке присутствует современный вариант распространенного элемента русского костюма — оплечье. На внутренней стороне костюмов находится пожелание удачи.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты смогут выступить на Играх-2020 под флагом ОКР.