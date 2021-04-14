Березуцкий прокомментировал свой уход из ЦСКА

Футбольный тренер Василий Березуцкий прокомментировал свое решение покинуть ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По его словам, иногда необходимо выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться и достигать новых успехов.

«Очень сложно уходить из клуба, в котором ты провел большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник или болельщик успел стать родным. Но чтобы прогрессировать и получать необходимую практику, нужно принимать тяжелые для себя решения и двигаться дальше.

Я не прощаюсь, я всегда буду с вами. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Уверен, что однажды вернусь сюда», — сказал Березуцкий.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков за пять матчей до финиша сезона.

Ранее московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе Василия Березуцкого.