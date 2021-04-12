«Ты не мужчина»: менеджер Хабиба потребовал от Макгрегора выполнить обещание

Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдельазиз, обратился к Конору Макгрегору с требованием закрыть долг перед благотворительным фондом Дастина Порье, куда ирландец обещал перечислить 500 тысяч, но так этого и не сделал.

«Заплати человеку, как и обещал! — написал Абдельазиз в Twitter. — Эти деньги пойдут нуждающимся людям. Когда Хабиб пообещал, он сдержал свое слово и выписал чек. Если ты не сделаешь пожертвование в благотворительный фонд Дастина, ты не мужчина».

После объединительного поединка, в котором Нурмагомедов победил Порье удушением сзади в третьем раунде, российский боец предложил сопернику обменяться футболками, чтобы продать их на аукционе и перечислить все деньги в благотворительный фонд американца. В итоге Порье продал футболку Нурмагомедова за $60 тысяч, и еще $100 тысяч фонд получил напрямую от чемпиона UFC.

Ранее Порье заявил, что Макгрегор не сдержал свое слово и не сделал пожертвование в его фонд после их поединка. По словам ирландца, деньги не были перечислены из-за подозрения, что американец хочет их присвоить.

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес Макгрегора и Порье.