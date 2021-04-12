Червиченко: Тедеско не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 0:2.

«Тедеско не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С «Ростовом» это тоже происходило, и «Спартаку» просто повезло. С «Локомотивом» же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

В матче «Локомотив» — «Спартак» голами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

После матча Доменико Тедеско критиковал судейство. «Вы не видели ни одного решения VAR в пользу нас? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как надо. Вы видели пример в еврокубках, как это должно работать», — сказал немецкий специалист.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» расположился на третьей строчке, имея в активе 46 баллов.

Ранее Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».