Экс-глава «Локомотива» предсказал победителя в матче против «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче своей бывшей команды против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, в матче победу одержат подопечные Марко Николича.

«Будет интересная и результативная игра, в которой с перевесом в один мяч окажутся сильнее хозяева. У «Локомотива» игра степенней, солидней, чем у «Спартака». Красно-белые же склонны к эмоциональным взрывам, которые иногда случаются, а иногда не случаются», — сказал Наумов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 47 очков за шесть игр до конца сезона. У команды под руководством Марко Николича 43 очка и третья позиция в таблице.

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