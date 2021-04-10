Менеджер Хабиба назвал Конора «самым большим куском дерьма в спорте»

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. Об этом сообщает BJPenn.

По его мнению, 32-летний спортсмен является трусом.

«Конор Макгрегор — самый большой кусок дерьма в спорте! Камару Усман — отличный отец и отличный муж, а не чудак! Если у тебя есть проблемы с ним — дерись. Но мы знаем, что у Конора нет яиц.

Ему не хватает смелости, чтобы подраться с кем-то вроде Усмана, ему не хватает смелости даже посмотреть ему в лицо.

Камару Усман будет папочкой Макгрегора в любое время», — сказал Абдель-Азиз.

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